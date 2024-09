Documenti perfetti ma falsi E il viaggio in treno finisce in tribunale

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Era su undiretto a Monaco di Baviera, pronto per passare la frontiera del Brennero, quando è stato fermato dalla polizia ferroviaria. Il rintraccio per la notifica di un provvedimento di revoca della patente emesso dalla prefettura di Rimini lo scorso luglio, cosa per la quale è stato