Diverse prospettive formative | opzioni alternative alla formazione universitaria

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 30 settembre 2024) Esistono molti percorsi diche non richiedono per forza una laurea o l’accesso a un corso canonico-standard, permettendo agli studenti di accedere al mondo del lavoro in maniera più diretta.La domanda sempre più crescente di competenze tecniche da parte delle aziende ha portato a