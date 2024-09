Di Canio | Inter tanti errori individuali in difesa Un problema

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ha commesso molti, ma soprattutto in fase difensiva. Paolo Disottolinea questo e analizza un gol subito dai nerazzurri su Sky Sport. PROBLEMI DIFENSIVI – L’ha vinto con l’Udinese, ma subito comunque due gol durante i 90 minuti.problemi difensivi,reti subite in campionato. Paolo Diinfatti ha sottolineato: «Hanno sbagliato tanto individualmente. Sul secondo gol dell’Udinese l’non può prendere quella ripartenza, ma non può mai a quel minuto e in quella situazione di partita. L’anno scorso i nerazzurri avrebbero finito palleggiando, con tecnica e andando ancora al tiro magari. Invece prende la ripartenza forse preoccupata. Non si può permettere di prendere un gol in questo modo».