De Luca inaugura asilo per 40 bimbi a Portico di Caserta | FOTO

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di lunedì 30 settembre 2024) "re unnido non è una cosa che si fa tutti i giorni, per questo oggi adifesteggiamo un momento importante. Opere come questa incentivano la natalità, perché offrono servizi fondamentali alle famiglie, e danno loro una serenità economica che in questo periodo è