Da immobile abbandonato ad asilo nido | 2 6 milioni per ospitare 108 bambini

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di lunedì 30 settembre 2024) La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di unper 108all’interno di un edificio di proprietà comunale situato in via Martiri di Bellona. Nei mesi scorsi il Comune aveva partecipato a un bando del Ministero