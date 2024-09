Cristian Iacono attesa per i funerali | Viveva per le sue figlie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Saranno fissate nei prossimi giorni le esequie funebri di, il 45enne originario di Rosarno e residente a Novi da quasi 30 anni, rimasto vittima di un grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina alle 12.30 circa, in via Carlo Marx. L’uomo era a bordo del suo scooterone e stava percorrendo la strada in direzione dello stadio, quando all’altezza dell’incrocio con via Svoto Cattania, si è scontrato lateralmente con un autobus Seta della linea rossa urbana di Carpi, gestita da Saca. Indel funerale, organizzato dalle onoranze Ferrari, cresce la commozione della famiglia. "Era un uomo dal cuore grande – racconta la compagna Veronica –. Lui c’era per tutti. Un padre eccezionale cheper le sue due bambine. Un uomo meraviglioso e un amico pronto a dare la vita per gli altri.