Cos' ha a cuore la destra Sfregio a Tagadà la sparata assurda del giornalista di Repubblica | Video

(Di lunedì 30 settembre 2024) A, su La7, basta parlare di sicurezza per scaldare l'atmosfera. In collegamento c'è Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente di ECR, il gruppo dei conservatori europei: «Parola d'ordine, “stretta”?», gli chiede la conduttrice Tiziana Panella. «Sicurezza replica il meloniano -. La parola d'ordine è sicurezza. Io credo che non ci si debba nascondere. Il centroè particolarmente attento al tema della sicurezza perché riteniamo che sia la precondizione per tutti i diritti civili. Senza la sicurezza, tutti gli altri diritti civili perdono completamente di significato, di senso. Quindi voglio dire che è normale che il centrosia particolarmente attento su questo».