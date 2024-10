Cos’è la mindful underparenting scelta da Cherie Gilmour per i suoi figli

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’opposto dei genitori elicottero, che esercitano un controllo, talvolta eccessivo, sulle vite dei, sono i genitori negligenti ma, come quasi sempre accade nelle situazioni della vita, nel mezzo c’è un universo di sfaccettature e sfumature che possono rappresentare il giusto compromesso. A suggerirne una è l’articolista americana, che in un pezzo scritto per il sito Kidspot ha affermato di fare “” con i, e di come sia importante trovare la via di mezzo tra l’essere genitori onnipresenti oppure totalmente assenti. “Voglio che i mieisi annoino”, esordisce nel suo pezzo, citando anche un articolo del New York Times che conferma che sia un bene che “ivengano ignorati”.