Cosa fare a Bologna | eventi di lunedì 30 settembre 2024

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30- Ecco qui una lista di appuntamenti da non perdere sotto le Due Torri. Dalle 15, tutti al parco del Dopo lavoro ferroviario per Ravanare market, mercatino vintage. Alle 18 in Salaborsa, Giulia Tossici, Ilaria Marchioni e Gaia Moretti parlano del loro libro Il valore non ha età. Persone e organizzazioni oltre il divario generazionale con Maria Cristina Iacazio, Group Chief Financial Officer (CFO), HR and Sustainability Director in Toyota Material Handling. Modera Linda Serra, CEO e co-founder di WrokWideWomen-Top Voice Linkedin. Alle 18.30, alla Libreria Coop Ambasciatori, Domenico Cambareri presenta il suo libro Ti sogno fuori. Lettere da un prete in galera. Alle 20.30, la ex Chiesa di San Mattia ospita La voce della luna con Cristina Zavalloni.