Convegno-concerto su Le donne in musica

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mercoledì 2 ottobre 2024 presso la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi ,dalle 10:00 alle 13:00,su “Lein” per i “Concerti in Biblioteca” dell’EurOrchestra.Mercoledì 2 ottobre, a Bari, presso la “Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi”, in Via