Conto alla rovescia per il Comune di Reggio Calabria le grandi manovre verso il voto

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il countdown è ufficialmente partito. Ottobre segna l’ultimo anno in carica del sindaco Giuseppe Falcomatà ma la politica cittadina ha già iniziato a mettere in scena leper le comunali di. Sulla carta la deadline è appunto in mese di ottobre 2025, data che nei