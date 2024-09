Come scegliere la giusta antenna 4G

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 30 settembre 2024)un’4G: Consigli per fare la scelta migliore Introduzione Non importa quanto un’sia buona sulla carta, se si sceglie quella sbagliata per la propria applicazione, semplicemente non si vedrà un aumento delle prestazioni. Eccol’5G e 4G. Trovare il fornitore di dati giusto Prima di discutere gli aspetti dell’, è importante assicurarsi di essere con un provider di rete che offra una buona copertura nella propria zona. Cellmapper è uno strumento online che ha letteralmente mappato tutte le torri cellulari attive (note anche‘stazioni base’) nel mondo sviluppato ed è perfetto per questa fase del processo. Usa Cellmapper per identificare quali fornitori offrono la migliore copertura per la tua zona.