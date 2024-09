Come pulire il pelo dei nostri amici a quattro zampe I consigli

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Anche per iè importante mantenere una adeguata igiene per la salute dello nostro "Fido". A questo proposito vi proponiamo alcunipratici da seguire per assicurarsi che ildel nostro animale sia sempre pulito.Shampoo a secco per caniSpazzolate il