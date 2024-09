Cobolli-Medvedev in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Flavioaffronterà Daniilnei quarti di finale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Compagni di squadra in Laver Cup, avversari asi ritrovano esattamente un mese dopo il confronto di Flushing Meadows, vinto con merito dal russo. Quello rimane l’unico precedente tra i due, ma stavolta Flavio – pur sfavorito in partenza – avrà qualche chance in più.va a caccia di una semifinale che manca da Wimbledon, mentreinsegue quella che sarebbe la sua seconda semifinale in carriera in un Atp 500; cerca inoltre di consolidare il suo piazzamento in top 30, al momento solo virtuale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 30 settembre come 4°match dalle 05:00 italiane.