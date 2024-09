Clooney e lo scherzo a Cruise quando si è finto Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 30 settembre 2024) George, celebre tanto per il suo talento quanto per il suo senso dell’umorismo tagliente, ha raccontato alcune delle sue più memorabili burle durante un’apparizione al Jimmy Kimmel Live! il 17 settembre. L’attore ha rivelato il suo amore per inviare lettere firmate da personaggi famosi, creando confusione e risate tra i suoi amici e colleghi,