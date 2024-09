Ci sono le Regionali in Liguria | dal governo arrivano 800mila euro per restaurare le chiese

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2024) IlMeloni ha annunciato che il ministero delle Infrastrutture, gestito da Matteo Salvini, ha stanziatodi fondi per lavori di restauro in variedella. I soldiquando manca meno di un mese alle elezioni, in cui il centrosinistra negli scorsi giorni era dato in leggero vantaggio.