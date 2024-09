Chi sono i due fidanzati morti nell’incidente a Cassano La mamma di Greta | “Sarai il mio angelo custode”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si chiamavanoFrancone e Francesco Castellaneta, i due ragazzi di 21 e 24 anninell'incidente stradale avvenuto nella notte lungo la provinciale 236 che collega Bari a Santerano in Colle, alla periferia didelle Murge, in provincia di Bari. Il ricordo sui social delladella 21enne: "Rimarrai per sempre nel cuore di tutti. Sarai il miocustode".