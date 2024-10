Chi ci guadagna dallo scambio tra New York e Minnesota

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Settembre è solitamente un mese di stanca in NBA: i free agent più ambiti hanno già firmato i loro nuovi contratti, la Summer League è alle spalle, la pre-season deve ancora iniziare. Al massimo si parla dei video in palestra dei giocatori, si scruta lo stato di forma di Zion e quanto ha imparato a tirare Ben Simmons. Non è un caso se Wojnarowski ha scelto settembre per annunciare il suo ritiro. Forse proprio per questo loche ha coinvolto i NewKnicks e iTimberwolves è stato tanto sorprendente. È raro in NBA vedere due squadre fare una mossa così importante a pochi giorni dall’inizio dei training camp, con il motore già messo in moto dal media day.