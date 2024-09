Ceccon vs Pellegrini la polemica | Non rappresenta niente mai venuta a dirmi una parola il marito di lei | Se non hai rispetto vali zero

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Thomasvs Federica: prosegue ladopo le parole dell’oro olimpico nei 100 dorso, che in un’intervista rilasciata due giorni fa al Corriere della Sera aveva risposto ad una domanda dicendo "CosaFederica per me?, non è maiuna, lei si