Ceccon e Pellegrini botta e risposta | scintille tra star del nuoto

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Acque agitate nelitaliano per la polemica tra due ‘giganti’ dello sport italiano. Thomasattacca Federicache non risponde in prima persona ma viene difesa dal marito ed ex allenatore Matteo Giunta. “Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto ciò che ho da dire sull’argomento”, scrive su Instagram Giunta replicando alle parole del campione olimpico dei 100 dorso che in un’intervista sul ‘Corriere della Sera’ non era stato tenero con la ‘Divina’ delitaliano. Cosa rappresenta per me? “Niente -ha detto il 23enne veneto-. Non è mai venuta a dirmi una parola, si è sempre fatta i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo, la ammiro come sportiva. Per il resto, sinceramente no”.