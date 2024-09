Caso Boccia ex ministro Sangiuliano ascoltato 4 ore dai pm per chiarire aspetti denuncia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'exdella Cultura, Gennaro, è oggi in Procura a Roma per esseredopo lapresentata a carico di Maria Rosaria, indagata per violenza e minaccia a corpo politico e lesioni aggravate. Quest'ultima fattispecie è legata a quanto avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio scorso a Sanremo durante un diverbio con l'allorache, è detto nellaa cui sarebbero stati allegati anche documenti, è stato colpito daalla testa. Una ferita visibile anche in alcune foto scattate anei giorni successivi in eventi pubblici.