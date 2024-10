Casertana superato in dieci l’esame Cerignola Mister Iori | Abbiamo fatto cose importanti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 30 settembre 2024) Caserta (di Alfredo Stella). Anche inlaesce indenne dal complicato campo del. Dopo un primo tempo in cui ha messo in difficoltà i padroni di casa, sfiorando in un paio di occasioni la marcatura, nei secondi quarantacinque minuti ha dovuto fare i conti con il rosso rimediato da Kontek (al 61?) per somma di ammonizioni. L’infertà numerica ha pesato sull’inerzia della gara: ilha preso coraggio ed ha pigiato il piede sull’acceleratore creando non pochi grattacapi a Zanellati e compagni che, stringendo i denti, sono riusciti a mantenere la porta inviolata. Un pareggio d’oro che conferma il trend positivo in attesa del match casalingo di domenica contro il Catania. Soddisin sala stampa: “una partita straordinaria per settanta minuti – ha esordito – su un campo difficile.