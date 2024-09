Casa | Fondazione Cariplo abitare a San Siro e Stadera tra inquilini storici e le nuove famiglie

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 27 set 20:29 – (Agenzia Nova) – Sono due i profili più comuni delle tipologie diche abitano le oltre 70mila case Aler nei quartierie Sana Milano. Gli– tipicamente italiani (80 per cento), spesso pensionati (46 per cento) che vivono soli (40 per cento dei casi) e in condizioni economiche modeste (reddito medio di circa 12 mila euro annui per chi vive solo) – e nuovi– stranieri, più giovani e inseriti in nuclei familiari più numerosi (il 50 per cento circa vive in una famiglia di 4 o più componenti) e maggiormente esposti a rischi di povertà (reddito medio di circa 3.200 euro pro capite tra ledi 4 o più persone).