Cantine aperte a Traona vini e prodotti tipici in una cornice d' eccellenza

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nei weekend del 12/13 e 19/20 ottobreospiterà un tour enogastronomico in sei. I visistatori saranno accompagnati dall' aperitivo al dolce in unad', lestoriche di, borgo ai piedi della Costiera dei Cech, noto per la sua storia viticola.Non