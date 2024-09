Campagna abbonamenti attiva per vivere una stagione super

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) È ancorala2024-25 “Innamorati di te” per seguire la CBF Balducci HR Macerata e non perdere nemmeno una gara della prossimadi A2 femminile al palasport Fontescodella, un campionato che si preannuncia di altissimo livello. La tessera di abbonamento permetterà inoltre di ricevere sconti in tante attività di Macerata e dintorni inserite nel circuito commerciale. Con l’abbonamento sarà possibile seguire dal vivo tutte le partite casalinghe di Fiesoli e compagne, compresa la Regular Season, la seconda fase a Pool, gli eventuali match di Coppa Italia e dei playoff promozione in A1, per un totale di 20 gare. Dopo la prima fase di vendita che è statatra luglio e agosto, la seconda fase diè partita lo scorso 11 settembre e saràfino alla prima gara casalinga di campionato prevista per il 13 ottobre.