Calendario 2^ giornata Superlega 2024 2025 volley | programma orari e diretta tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ildella secondadi2023/dimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Dopo una primain cui non sono mancate sorprese, il campionato riprende sabato 5 ottobre con l’anticipo di lusso tra Monza e Piacenza. Domenica poi spazio al big match Milano-Civitanova, mentre Perugia scende sul campo di Padova e Trento ospita Taranto. Verona se la vede con Cisterna e infine Modena gioca contro Grottazzolina. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due partite verranno trasmesse intv in chiaro su Rai Sport + HD e Rai Due e in streaming su Rai Play, mentre altre due saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.