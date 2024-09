Calcio | De Siervo Ipotesi detenzione contro pirateria digitale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Sono fondamentali il pubblico negli stadi e soprattutto i ricavi della televisione". MILANO - Per quanto riguarda la, "il nostro Parlamento in queste ore sta decidendo se inserire persino la pena dellaper quelle aziende che non intervengono tempestivamente per risolve