Brucia ditta solventi Abruzzo invito polizia a non uscire

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un'azienda nella zona industriale di Pineto (Teramo), in località Scerne: secondo le prime informazioni si tratta della Kemipol,che producee diluenti. Poche le informazioni al momento disponibili, ma una enorme nube di fumo nero è visibile anche a decine di chilometri di distanza. Lalocale invita i cittadini a rimanere in casa: "Non bisogneràfino a quando l'incendio della Kemipol non verrà spento", si legge. Anche nella vicina Roseto degli Abruzzi (Teramo) il Comune invita la popolazione a tenere le finestre chiuse.