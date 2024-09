Brescia accoglie una delegazione della città gemellata Kaunas

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il gemellaggio trae lalituana diassume concretezza. Le dueavevano siglato l'accordo di gemellaggio - non senza polemiche - nel luglio di quest'anno: per l'occasione, era stata la Sindaca a recarsi in Lituania con una rappresentanzagiunta. A tre mesi dalla