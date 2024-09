Brennero streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 30 settembre 2024)tv:laQuesta sera, lunedì 30 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie tvda Davide Marengo e Giuseppe Bonito che parte da uno spunto reale e intrigante del passato (La Notte dei fuochi, nel 1961, quando i terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione del Südtirol).intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.live Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette die rii vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.