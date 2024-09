Branco di grossi cani randagi tiene quartiere in ostaggio | Non possiamo scendere di casa

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di lunedì 30 settembre 2024)die pericolosisotto scacco via Atellana ad Aversa. Stando alle denunce ripetute de residenti, diversi animali si aggirano in zona ormai da quasi un anno e aggrediscono i cittadini che passano lì a piedi. “Nonpiùin strada. Non si riesce