Borsa | Milano peggiora -095% scivola Stellantis tiene Eni

(Di lunedì 30 settembre 2024)Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,55% a 34.397 punti.(-10,5%) dopo il tagli alle stime sul 2024. Deboli anche Iveco (-3,66%) e Nexi (-2,24%), insieme ai bancari Mps (-1,31%), Bper (-1,24%), Banco Bpm (-1,12%), Popolare Sondrio (-0,78%), Intesa (-0,62%) e Unicredit (-0,48%). Difficoltà anche per Pirelli (-1,08%), Ferrari (-1,06%) e Leonardo (-0,98%). Pochi i rialzi, limitati a Cucinelli (+1,16%), che insieme a Moncler (+0,8%) è sostenuto dall'ottimismo sui mercati cinesi dopo gli stimoli annunciati delle autorità di Pechino. In rialzo anche Amplifon (+0,49%) ed Eni (+0,47%) sostenuta dalle quotazioni del greggio. Sale a 133,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,6 punti al 3,46% e quello tedesco in calo di 0,6 punti al 2,12%.