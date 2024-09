Borsa | Europa in calo giù Stellantis e Renault Milano -15%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si mantengono deboli le principali borse europee dopo il dato sull'inflazione italiana scesa secondo le stime (-0,2%). In Germania sono stati diffusi i dati dei singoli lander, in attesa di quello complessivo previsto alle 14.e Parigi (-1,5% entrambe) sono le peggiori, precedute da Francoforte (-0,5%), Londra (-0,48%) e Madrid (-0,25%). Negativi i future Usa in attesa dell'indice Pce e degli affari della Fed di Dallas e di quello dei direttori acquisti di Chicago. Previsto in serata l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell. Lo scivolone di(-13,4%) è quello che si fa notare di più dopo il taglio alle stime sul 2024, fatto venerdì scorso per la seconda volta da Volkswagen (-2,64%) dopo il primo allarme di luglio. Ne pagano le conseguenze anche l'azionista Porsche Holding (-3,45%) e(-6,27%), il gruppo più affine ai primi due.