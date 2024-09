Bonus edilizi al tramonto incentivi arrivano dal mercato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Ridurre il ruolo delle detrazioni fiscali", come ecoe super, e creare "unper i certificati bianchi per il settore residenziale civile". E' una delle vie indicate dal Piano strutturale di bilancio per incentivare gli interventi di efficienza energetica e raggiungere, senza pesare ancora sulle casse dello Stato, gli obiettivi della direttiva europea sulle Case green. I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di specifiche soglie di risparmio energetico e valgono essenzialmente per il settore industriale: se si decidesse di replicarlo per gli immobili privati, si permetterebbe in pratica alle case che inquinano meno di vendere le proprie certificazioni a chi inquina di più.