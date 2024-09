Bonifica dall’amianto candidata a un progetto l’ex lavanderia della Cittadella giudiziaria

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nuova opportunità per eliminare l’amianto in città: la Regione Campania ha approvato un Bando pubblico per l’erogazione di contributi regionali a beneficio di Enti pubblici per interventi didi materiali contenenti amianto in edifici di proprietà pubblica insistenti sul territorio