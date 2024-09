Bayer Leverkusen Milan Fonseca | Ho SCELTO su Morata Sento la FIDUCIA da società e tifosi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pauloprepara la sfida del suocontro il. Ecco le sue dichiarazioni Sfida stellare per ilche andrà a fare visita ai campioni di Germania del. Il tecnico rossonero Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida valevole per la seconda giornata di Champions