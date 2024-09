Bari auto vola giù da cavalcavia | morti due ragazzi di 21 e 24 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cassano delle Murge (), 30 settembre 2024 – L’ta giù da un: sonocosì la notte scorsa un 24enne e una 21enne in un incidente stradale a Cassano delle Murge (). La coppia viaggiava lungo la provinciale 236 che collegaa Santerano in colle, alla periferia di Cassano delle Murge. A quanto si apprende l’, per motivi in corso di accertamento sarebbeta giù da un, dopo aver sfondato il guardrail. Sull’episodio indagano i carabinieri.