Bare e resti umani in un sentiero macabra scoperta di un escursionista in Val di Vara

(Di lunedì 30 settembre 2024) Borghetto(La Spezia), 30 settembre 2024 – Come possono dellefinire in una strada sterrata vicino a un paese? Questa è laavvenuta qualche ora fa da un passante, che ha trovato le casse da morto, diversi sacchi e pure dei, come hanno potuto constatare le forze dell'ordine intervenute sul posto, ovvero carabinieri forestali e carabinieri della stazione di Borghetto(nel luogo c'erano poi anche i vigili del fuoco). Sono stati proprio i militari ad avviare le indagini per cercare di comprendere come sia stato possibile che dellepossano essere finite sul alto delle strada, anche se l'ipotesi più plausibile pare sia che una ditta possa aver pensato di smaltirle così, invece di farlo come previsto dalla legge. Con la speranza che nessuno le potesse trovare.