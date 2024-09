Automotive in crisi Stellantis taglia le stime sul 2024 e non è la sola

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha annunciato oggi il taglio delleper l’anno in corso, ma non è da: anche Aston Martin ha peggiorato l’outlook e venerdì scorso Volkswagen ha peggiorato le previsioni per l’esercizio, seguendo l’esempio della connazionale BMW. Una conferma dellain cui versa il settore, che ha puntato tutto sulla transizione energetica e sui veicoli elettrici e si è trovata a confrontarsi con l’agguerrita concorrenza cinese, dopo aver scontato gli effetti di lungo periodo della pandemia e della guerra nell’Est europeo (le strozzature delle catene di approvvigionamento e l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia).la guidance sulha rivisto al ribasso la guidance sui risultati del, a fronte dei “problemi di performance in Nord America” e del “deterioramento nelle dinamiche globali” del settore.