Auto trafitta dal guardrail e il finanziere morì sul colpo | annullate tre condanne

(Di lunedì 30 settembre 2024) ORTELLE - Non spettava agli imputati rimuovere l’ostacolo, ma tutt’al più segnalare il pericolo: è questa la ragione per cui è stata annullata la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità per omicidioso di tre persone e della Provincia di Lecce, quale responsabile civile, nel