ATP Tokyo 2024 sarà finale tutta francese tra Fils e Humbert

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unaa tinte transalpine a. Il cemento giapponese vedrà protagonisti Arthured Ugoper l’ultimo atto, il nuovo che avanza per il tennische forse ha finalmente trovato gli eredi di giocatori come Gael Mone Richard Gasquet, capaci di essere ai piani più alti di questo sport. Il colpaccio lo fa il ventenne di Metz, che ha spiccato il volo dopo aver battuto ieri Ben Shelton al termine di una partita complicatissima. Continuando su quest’onda, cade sotto i suoi colpi anche Holger Rune, in un’altra partita sudatissima. Break visti soltanto all’inizio del secondo set, con il transalpino che ha rischiato di farsi trascinare al terzo quando non ha sfruttato qualcosa come cinque match point nella seconda frazione, due al servizio con un rovescio affossato e una gran risposta del danese.