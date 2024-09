Ascoli sindaci e consiglieri tutti presenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’affluenza alle urne, ieri, per il rinnovo del consiglio, nel Piceno, è stata addirittura del 92 percento. Un dato importante, che dimostra quanto nessuno (tradei 33 Comuni del territorio) abbia voluto rinunciare ad esprimere la propria preferenza. Tre le liste: una di centrosinistra, una di centrodestra e l’altra di centro. A votare sono stati in 397 sul totale di 430 aventi diritto. Dunque, solo in 33 non si sono presentati al seggio allestito a Palazzo San Filippo. Tra coloro che hanno regolarmente votato il presidente della Provincia, Sergio Loggi, che resterà in carica fino a dicembre 2025. Affluenza leggermente sotto la media rispetto alle altre provincie delle Marche, a Fermo alle 20 di ieri aveva votato il 81,9% degli aventi diritto, oggi inizieranno gli spogli.