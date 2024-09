Arriva ‘Lo stato delle cose’ Giletti su Rai3 tra duelli e reportage

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Massimoriparte da 'Locose', il nuovo programma di Rai Cultura in onda da oggi, lunedì 30 settembre, in prima serata su Rai 3. Il programma racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa