Arriva a Salerno la talpa di Webuild più grande d’Europa

(Di lunedì 30 settembre 2024)(ITALPRESS) – Èta nel porto dila prima delle 4 TBM – Tunnel Boring Machine – destinate allo scavo delle gallerie sul tracciato Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità ferroviaria-Reggio Calabria. Nell’opera è impegnato il consorzio Xenia guidato daper conto di RFI, società del Gruppo FS Italiane. Dopo il suo arrivo in nave a, la gigantesca TBM sarà trasportata nel luogo in cui saranno realizzate le attività di assemblaggio che dureranno dai due ai tre mesi. La fresa sarà poi impiegata per scavare 3 chilometri della galleria Saginara, tra i Comuni di Campagna e Contursi Terme, nel Salernitano, lavorando 24 ore su 24, sette giorni su sette. sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo