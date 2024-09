Arresti ultras la sete di guadagni nelle intercettazioni | il tifo non interessa a nessuno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Più che ilsono i soldi a muovere alcuni degli arrestati nell’inchiesta milanese che ha portato aglidei maggiori esponentidelle curve Nord e Sud di Inter e Milan. Tra le tanteriportate nell’ordinanza di oltre 530 pagine, c’è una conversazione tra Andrea Beretta, già in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco, e Renato Bosetti, alla guida della Curva Nord dopo il delitto di Bellocco. Lo riporta l’Adnkronos. Nella conversazioni del 29 maggio del 2020, sia Beretta che Bosetti “palesano reciprocamente il vero motivo che anima il loro affaccendarsi per la Curva: ladi. Beretta: ‘ lo sai benissimo io non faccio le cose per lo striscione a me non me ne frega un emerito cazzo!’. Bosetti: ‘Malavora per il popolo!’.