Arresti ultras Gip Milano | Inter in situazione di sudditanza con esponenti Curva Nord

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le indagini sul mondo delle curve milanesi “hanno evidenziato che la societàista si trova in unadinei confronti deglidella, finendo, di fatto, per agevolarli seppur obtorto collo“, cioè a denti stretti. Le conversazioni e le attività di indagine, che hanno portato a eseguire 19, “concernono gli anni 2019 e 2020, ma la, ad oggi, non è per nulla mutata (se non peggiorata) come attestato dalle attività investigative” svolte fino al 2023. E’ quanto emerge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip diDomenico Santoro. Lo riporta l’Adnkronos. Al direttivo della, finito in manette, viene imputato, tra l’altro, l’accaparramento e la rivendita illecita di biglietti, la gestione occulta degli ingressi a San Siro.