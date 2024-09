Arianna e Lorenzo alla ricerca della casa dei sogni a Como con un budget di 500mila euro

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di lunedì 30 settembre 2024)diper comprare unacon le seguenti caratteristiche: non umida, con la possibilità di adibire una parte a B&b e che sia in una posizioneda perche sono frontalieri e lavorano in Svizzera. Due brillanti giovanissimi: lei, 26enne studia a