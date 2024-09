Area verde di via Pasolini continua la rigenerazione del lungo roggia

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Proseguono secondo i tempi previsti i lavori per ladell'di via, all'incrocio con via Cotonificio, a Udine. "Fino a oggi lasciata in stato di abbandono, al termine dei lavori l'diventerà uno spazio ombreggiato, fruibile da pedoni e ciclisti, attraente e