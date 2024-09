Area mercatale di Santa Rosa vicesindaco assicura | Lavori terminati entro Natale

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di lunedì 30 settembre 2024) LECCE – Il periodo delle festività diè stato individuato come quello in cui avverrà la completa riconsegna del mercato rionale di via Adige, nel quartiere.Lo ha detto il vice sindaco e assessore aiPubblici, Roberto Giordano Anguilla, nel corso della commissione