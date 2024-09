Anziani attenti alle truffe I segreti degli esperti per non cadere in trappola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) La testimonianza in diretta è arrivata dalla signora Maria, intervenuta al convegno per ascoltare i consigli. Una potenziale vittima dei truffatori. L’anziana infatti era appena stata avvicinata da malintenzionati decisi a ingannarla con il solito trucco dello specchietto retrovisore dell’automobile inavvertitamente rotto. Il caso ha voluto che transitasse una pattuglia della municipale che ha messo in fuga i malintenzionati. La donna ha sporto denuncia avviando così le indagini. Una voce portata a conoscenza della cittadinanza sul pericolo dellenel corso del convegno organizzato dal comando di polizia locale di Santo Stefano Magra diretto da Maurizio Perroni e con la collaborazione dell’associazione culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia.